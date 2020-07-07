США запретили иностранным студентам находиться в стране при онлайн-обучении

Студенты, которые в настоящее время находятся в США по таким программам, должны покинуть страну или принять другие меры, такие как переход в другое учебное заведение с очной формой обучения.

Иностранные студенты должны уехать из США, если осенью все занятия в учебных заведениях будут проходить в дистанционном режиме.

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Об этом сообщила служба иммиграционного и таможенного контроля США. То же самое касается новых студентов - им не выдадут визы, если программы предполагают онлайн-обучение в предстоящем семестре, передает kommersant.

Ужесточения связаны с пандемией коронавируса и затронут студентов, которые находятся в США по визам F-1 и M-1. F-1 - это визы для обучения в университетах, колледжах, школах и других академических учреждениях. M-1 - виза для неакадемических программ или программ профессионального обучения.

«Студенты, которые в настоящее время находятся в США по таким программам, должны покинуть страну или принять другие меры, такие как переход в другое учебное заведение с очным форматом обучения... В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая... запуск процедуры депортации», - говорится в сообщении службы.

В июне президент США Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих. Предполагается, что этот шаг сохранит рабочие места для американцев.

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