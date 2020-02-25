В США начали действовать новые миграционные правила

13 американских штатов попытались оспорить новые правила, однако в конце января Верховный суд США поддержал инициативы администрации Белого дома.

В 2019 году гражданство США получило рекордное за последнее десятилетие количество иностранцев - 834 тыс.

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Однако в начале года администрация Дональда Трампа сделала иммиграционные правила более строгими. Теперь легально иммигрировать в США стало сложнее, а владельцев «зеленых карт» стало легче депортировать, передает Голос Америки.

В частности, отныне действуют новые правила для тех, кто хочет получить «зеленую карту». Если человек хочет получить право на постоянное проживание, то ему могут отказать в этом, если сочтут «бременем для общества». Под эту категорию подпадают люди, которые в течение более года из последних 36 месяцев пользовались помощью государства. В частности, это:

- бесплатное медицинское страхование

- талоны на еду

- субсидированное жилье

- временная помощь для семей в затруднении

- финансовая помощь для людей старше 65 лет или с инвалидностью

Также действуют новые правила для владельцев «зеленых карт». Если человек уже имеет «зеленую карту», то есть вид на жительство в США, то по новым правилам теперь его могут легче депортировать, если:

- он не указываете в своей налоговой декларации, что является мигрантом, или если скрывает от налоговой часть своих доходов.

- если мужчина в возрасте от 18 до 25 лет не стал на военный учет в США.

- если человек длительное время находится вне США. Это может быть воспринято, как «отказ» от «зеленой карты».

Нарушение этих правил по незнанию не возможно будет списать на «ошибку» миграционные службы могут депортировать человека без права вернуться в США.

Также все эти нарушения могут стать причиной для отказа в предоставлении гражданства.

Кроме этого, если человек хочет получить политическое убежище в США, то для него изменилось несколько правил: беженцам, которые пересекли границу США нелегально, будут отказывать, время рассмотрения заявок о разрешении на работу удлиненно – ранее миграционная служба должна была объявить о решении в течение 30 дней, искатели убежища должны подавать прошение на продление права на работу за 90 дней до окончания документа, если в просьбе об убежище отказано, право на работу автоматически отменяется, беженцам, которые попали в США через другую страну и не просили убежища там, будут отказывать в приюте в США.

Также произошла отмена легального родильного туризма. Если женщина хочет родить ребенка в США, предоставив ему таким образом американское гражданство, то теперь ей могут отказать в американской визе. Рожать в США не является незаконным, но если консульство решит, что основная цель поездки – родить в Соединенных Штатах, то в визе могут отказать. Ибо в таком случае человек, который подается на туристическую визу, солгал о намерении своей поездки и имеет нетуристическую цель – рождение ребенка.

Если же женщина уже имела визу и родила, находясь в США, то адвокаты советуют самостоятельно оплачивать все медицинские услуги и не пользоваться помощью от государства.

Кроме того, если вы хотите приехать на лечение в Америку, то для визы на получение медицинских услуг в США нужно будет доказать свою "способность и готовность самостоятельно платить за медуслуги и иметь предварительную договоренность с врачом.

Кроме этого, введены новые ограничения для соискателей гражданства США. Если человек имеет право на проживание и хочет получить американский паспорт, то есть пройти процесс натурализации, то в 2020 году собеседование и тест на знание станут сложнее. Этот тест проводит Служба гражданства и иммиграции США (сокращенно – USCIS). Обычно он проверял лишь базовые знания истории страны и базовый уровень английского. Теперь будущие граждане должны будут показать лучшие навыки чтения, писания и говорения на английском языке, а также знать историю и правительственный строй США.

Также иммиграционная служба расширила перечень нарушений, за которые иностранец не сможет получить американский паспорт. Кроме тяжких преступлений, это:

- заговор для распространения наркотических препаратов,

- уклонение от уплаты налогов,

- банковское мошенничество,

- сексуальное домогательство и запугивание.

Также произошло повышение стоимости оформления легальных документов в США. Новации предусматривают повышение стоимости получения права на работу, «зеленой карты» или гражданства:

- заявка на получение гражданства (N-400) подорожала с $640 до $1,170

- заявка на получение разрешения на работу (I-765) вырастет с $410 до $ 490

- петиция на снятие ограничений для постоянного проживания из-за женитьбы (I-751) с $595 до $760

- заявка на разрешение на возвращение в США для законного обитателя, если потерян паспорт/виза (I-193) с $585 до $ 2,205

- заявка на предоставление права на работу с неиммиграционным статусом (I-129) с $460 до $560-815 (в зависимости от типа визы)

- заявка на предоставление убежища для беженцев будет стоить $50 (была бесплатной)

Некоторые категории миграционных заявок подешевели, в частности, заявка о предоставлении статуса постоянного жителя через работодателя (I-140) с $700 до $545.

Немало иммиграционных форм с этого года стали доступны онлайн – ранее все заявки и все документы необходимо было отправлять почтой в иммиграционную службу США. В частности, это заявки на получение вида на жительство, права на работу, права на трудоустройство с неиммиграционной целью, заявки на получение убежища. Онлайн можно будет следить за статусом рассмотрения своего дела.

13 американских штатов попытались оспорить новые правила, однако в конце января Верховный суд США поддержал инициативы администрации Белого дома. Поэтому большинство из этих новаций начали действовать уже с 24 февраля.