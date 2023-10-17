В проекте резолюции предлагалось призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня и осудить какое-либо насилие и акты терроризма в отношении гражданских лиц, но упоминания террористических группировок не было.

Совет Безопасности ООН в понедельник отклонил российскую резолюцию, призывающую к прекращению огня, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, при этом делегаты отказались поддержать предложение, в котором не выделяется ХАМАС за его внезапное нападение на Израиль, в результате которого погибло по меньшей мере 1300 человек.

В проекте резолюции предлагалось призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня и осудить какое-либо насилие и акты терроризма в отношении гражданских лиц, но упоминания террористических группировок не было.

Всего четыре страны проголосовали вместе с Россией по предложенному тексту. Четверо других, включая США, проголосовали против, а шестеро воздержались, пишет The Times of Israel.

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В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против – США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

Второй текст, предложенный Бразилией и содержащий недвусмысленные формулировки, осуждающие ХАМАС, по-видимому, получил более широкую поддержку и, как ожидается, будет вынесен на голосование во вторник вечером, сообщили дипломаты.

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что, несмотря на провал, резолюция побудила Совет к действию.

"Это способствовало началу предметной дискуссии в Совете Безопасности по этой теме. Без нашей поддержки все, наверное, ограничилось бы пустыми дискуссиями", - сказал он.

Великобритания, которая присоединилась к США, проголосовав против российского предложения, раскритиковала отсутствие консультаций с Москвой и обвинила Россию в том, что она не предприняла серьезных попыток найти консенсус.

"Мы не можем поддержать резолюцию, которая не осуждает террористические атаки ХАМАСа", - заявила совету Барбара Вудворд.

В своей речи, объясняющей решение проголосовать против резолюции, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за то, что она даже не упомянула ХАМАС в документе.

"Не сумев осудить ХАМАС, Россия дает прикрытие террористической группе, которая жестоко обращается с невинными мирными жителями. Это возмутительно, лицемерно и неоправданно", - заявил Томас-Гринфилд.

"Мы согласны с тем, что этот совет должен принять меры, но мы должны сделать это правильно. И мы будем интенсивно работать со всеми членами совета, чтобы добиться этого. ХАМАС положил начало гуманитарному кризису в Газе, и мы не можем позволить этому совету несправедливо переложить вину на Израиль и оправдать ХАМАС за его десятилетия жестокости", - заявил посол США.

Посол Израиля Гилад Эрдан заявил, что Совет Безопасности, который не принимал резолюцию по ситуации в Израиле и на палестинских территориях с 2016 года, находится на "одном из самых важных перепутий" с момента своего основания после Второй мировой войны.

"Поддержит ли совет борьбу за цивилизацию? Или это будет стимулировать геноцид джихадистов, стремящихся уничтожить всех неверных. Для органа, занимающегося безопасностью, это даже не должно быть вопросом. Первый шаг, который этот совет должен сделать перед любыми призывами о помощи, спокойствии или сдержанности, - это объявить ХАМАС убийственной террористической организацией, какой она и является?" - он сказал.

Посол Палестины Рияд Мансур заявил, что совет имеет моральный долг действовать, пытаясь сдержать израильские бомбардировки сектора Газа, которые, по его словам, уносят 12 жизней каждый час.

Война Израиля и ХАМАС - подробности

Израиль отключил подачу воды и электроэнергии в изолированный сектор Газа и призвал более миллиона человек покинуть север густонаселенного анклава и отправиться на юг перед наземным наступлением.

Агентство ООН, поддерживающее палестинских беженцев, предупредило, что сектору Газа грозит "беспрецедентная человеческая катастрофа", если вода и другие жизненно важные ресурсы не будут восстановлены. Израильские официальные лица заявили, что решили восстановить водоснабжение к югу от сектора.

16 октября террористическая группировка ХАМАС впервые обнародовала видео молодой израильтянки французского происхождения, которую захватили в заложники во время кровавого нападения на Израиль 7 октября.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

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