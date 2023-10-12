Авианосец останется в Пусане до следующего понедельника, чтобы продемонстрировать американскую поддержку страны в противостоянии с КНДР.

Авианосец США "Рональд Рейган" прибыл в Южную Корею в четверг, чтобы продемонстрировать американскую поддержку страны в противостоянии с Северной Кореей.

Как сообщает The Washington Times, со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи, американский авианосец "Рональд Рейган" и его боевая группа прибыли в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних южнокорейско-американо-японских морских учениях в начале этой недели.

Отмечается, что авианосец останется в Пусане до следующего понедельника в рамках двустороннего соглашения об усилении "регулярной видимости" стратегических активов США на Корейском полуострове в ответ на прогрессирующую ядерную программу Северной Кореи.

Видео дня

Это первое прибытие американского авианосца в Южную Корею за шесть месяцев после того, как авианосец Nimitz пришвартовался в Пусане в конце марта.

Ожидается, что прибытие авианосца разозлит Северную Корею, которая рассматривает размещение такого мощного военного актива США как серьезную угрозу безопасности. Когда "Рональд Рейган" провел совместные военные учения с южнокорейскими войсками в октябре 2022 года, Северная Корея заявила, что развертывание авианосца вызвало "значительный негативный всплеск" в региональной безопасности, и провела испытания баллистических ракет.

"Рональд Рейган" - что известно об авианосце

"Рональд Рейган" - атомный авианосец типа "Нимиц" ВМС США. Это один из крупнейших военных кораблей в мире. Авианосец назван в честь Рональда Рейгана, 40-го президента США. Представленный 12 июля 2003 года, Рональд Рейган участвовал в различных военных операциях и учениях, включая поддержку операций в Ираке и Афганистане. Он оснащен широким спектром самолетов, включая истребители, самолеты-разведчики и вертолеты.

Отношения Южной Кореи и КНДР

После внезапного нападения ХАМАС на Израиль министр обороны Южной Кореи Син Вон Сок заявил, что он будет добиваться приостановления межкорейского военного соглашения 2018 года. Цель состоит в том, чтобы возобновить наблюдение за перемещением войск Северной Кореи и подготовиться к возможному нападению.

Ранее южнокорейские военные отмечали, что КНДР готовится к атаке на Южную Корею по тактике ХАМАС.

Вас также могут заинтересовать новости: