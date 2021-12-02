Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

Александр Лукашенко назвал российского президента Владимира Путина родным братом, добавив, что они видят мир одинаково.

Об этом скандальный политик рассказал в интервью РИА Новости.

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает более чем другом, мы - родные братья. А если серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы смотрим на мир одинаковыми глазами", – сказал Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что с Путиным у него "хорошие отношения".

Читайте такжеПутин создал возможность для очень быстрого вторжения в Украину – БлинкенЛукашенко напомнил, что Путин поддержал его в политическом кризисе в стране, который был спровоцирован фальсификацией президентских выборов, и поступил "не просто как союзник, но как настоящий друг".

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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Автор: Яна Ставская