Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении физических и юридических лиц России, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. Ограничения будут действовать следующие шесть месяцев.
В Совете ЕС напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам РФ.
Всего в санкционном списке значатся почти 1800 физических и юридических лиц. Все они имеют отношение к войне России против Украины. В то же время из списка исключили четверых россиян.
"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Таким образом, санкции будут действовать до 15 марта 2024 года.
Санкции против России - последние новости
Западные партнеры Украины активно используют экономические ограничения в отношении Российской Федерации из-за развязанной войны против Украины.
Так, в июне Европейский Союз согласовал уже 11-й пакет антироссийских санкций. В этот раз ограничения касаются транзита через российскую территорию расширенного списка товаров и технологий, которые могут быть использованы в военном секторе. Также в перечне санкций оказалась продажа чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые могут перепродать их Москве.