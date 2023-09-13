Отмечается, что в санкционном списке почти 1800 физических и юрлиц из России, но четверых исключили.

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении физических и юридических лиц России, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. Ограничения будут действовать следующие шесть месяцев.

В Совете ЕС напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам РФ.

Всего в санкционном списке значатся почти 1800 физических и юридических лиц. Все они имеют отношение к войне России против Украины. В то же время из списка исключили четверых россиян.

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"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Таким образом, санкции будут действовать до 15 марта 2024 года.

Санкции против России - последние новости

Западные партнеры Украины активно используют экономические ограничения в отношении Российской Федерации из-за развязанной войны против Украины.

Так, в июне Европейский Союз согласовал уже 11-й пакет антироссийских санкций. В этот раз ограничения касаются транзита через российскую территорию расширенного списка товаров и технологий, которые могут быть использованы в военном секторе. Также в перечне санкций оказалась продажа чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые могут перепродать их Москве.

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