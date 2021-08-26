Граждан призвали покинуть территорию аэропорта и найти безопасное место.

Некоторые страны призвали своих граждан, которые находятся в захваченном талибами Афганистане, не приезжать в аэропорт Кабула. По их данным, существует высокая угроза теракта.

"Из-за угроз безопасности за пределами ворот аэропорта Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и не выходить из аэропорта, если нет соответствующих индивидуальных инструкций от представителя правительства США", - говорится в сообщении посольства США в Афганистане.

При этом дипведомство призвало своих граждан, которые находятся у ворот аэропорта, срочно покинуть эту территорию.

При этом министерство иностранных дел Великобритании дало своим гражданам похожий совет. В ведомстве призвали людей "найти безопасное место и дождаться дальнейших рекомендаций", потому что ситуация с безопасностью в Афганистане "остается нестабильной".

Читайте также"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голодПо данным МИД Великобритании, в районе аэропорта Кабула существует "постоянная и высокая угроза террористического нападения". В связи с этим британские дипломаты призвали граждан покинуть страну любым возможным способом.

Кроме того, ВВС цитирует министра иностранных дел Австралии Мариз Пэйн, которая сделала такое же заявление. По ее словам, "существует постоянная и очень высокая угроза террористического нападения".

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Украина раньше эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. 22 августа военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец. По состоянию на 23 августа в Афганистане еще остается около 50 украинских граждан. Украинский самолет успел вылететь перед прекращением всех рейсов из аэропорта Кабула, забрав из страны более 100 человек.

Читайте такжеВ Афганистане разграбили вертолет россиян23 августа "Талибан" потребовал, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась к 31 августа.

В этот же день в Киев прибыл еще один украинский самолет с эвакуированными из Афганистана людьми. На борту самолета 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе 27 детей.

25 августа талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула и пропускают только иностранцев. По словам генерал-майора армии США, заместителя директора штаба по вопросам безопасности региональных операций Генка Тейлора, в аэропорту Кабула остаются более 10 тысяч человек.

Автор: Анастасия Горбачева