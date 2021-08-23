На борту находилось 27 украинцев.

В Киев прибыл еще один украинский самолет с эвакуированными из Афганистана людьми.

Об этом сообщает ТСН.

На борту находилось 103 человека, из которых пятеро - члены экипажа. Среди эвакуированных 27 украинцев и членов их семей.

В Министерстве внутренних дел отметили, что над третьим эвакуационным рейсом из Кабула они работали "весь день, ночь и утро"

Читайте такжеВ МИД сообщили, сколько еще украинцев остается в Афганистане"Мы знаем о еще около 50 гражданах Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения. Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в шесть топ-приоритетов Стратегии внешней политики", - говорится в сообщении.

Эвакуация украинцев из Кабула

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

Украина ранее эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

22 августа военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец

Автор: Людмила Жерновская