Однако Украина настаивает на включении в соглашение четких гарантий безопасности.

С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью японскому изданию NHK заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, с понедельника над соглашением начнет работать правительственная экспертная группа. Стефанчук подчеркнул, что Украина готова работать с партнерами над соглашением о полезных ископаемых, но хочет получить конкретные гарантии безопасности.

Также спикер Рады рассказал, что Киев намерен провести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит с представителями США.

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Комментируя заявления Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине, Стефанчук отметил, что украинское законодательство четко запрещает выборы во время действия военного положения. Он также обратил внимание на то, что выборы не будут честными в условиях полномасштабной войны, поскольку военные не смогут принять в них участие.

Вместе с тем Стефанчук отметил, что для прекращения войны Россия должна не только выйти с территории Украины и вернуть все оккупированные территории, но и понести ответственность за содеянное. В частности, РФ должна выплатить репарации всем, кто пострадал во время войны.

Соглашение о ресурсах с США

Как писал УНИАН, в пятницу администрация Дональда Трампа сделала значительный шаг вперед в договоренностях с Украиной по соглашению о полезных ископаемых. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев работает над проектом соглашения, которое имеет целью уменьшить напряженность в отношениях с Трампом.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп давит на Украину по соглашению о полезных ископаемых по нескольким причинам. По мнению американиста Александра Краева, самое главное здесь то, что это просто личная прихоть Трампа.

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