Администрация Трампа пытается найти антихристианскую предвзятость в федеральном правительстве.

Администрация президента США Дональда Трампа приказала сотрудникам Госдепартамента сообщать о любых случаях проявления коллегами "антихристианской предвзятости". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой внутренний указ, который оказался в распоряжении журналистов.

Уточняется, что доносить приказали в рамках усилий по реализации нового масштабного указа о поддержке сотрудников христианского вероисповедания, работающих в федеральном правительстве.

Согласно документу, департамент будет работать с общеадминистративной целевой группой для сбора информации, "касающейся антирелигиозных предубеждений", и будет собирать примеры антихристианских предубеждений с помощью анонимных форм отчетов сотрудников.

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Соответствующая телеграмма, как пишут журналисты, была разослана в посольства по всему миру от имени госсекретаря Марко Рубио. В документе говорится, что целевая группа соберется около 22 апреля для обсуждения предварительных выводов.

По данным издания, в телеграмме содержится призыв к сотрудникам Госдепа сообщать друг о друге через специальную форму, которая может быть анонимной.

"Сообщения должны быть максимально подробными, включая имена, даты, места (например, почта или домашний офис, где произошел инцидент)", - сказано в телеграммы.

Отмечено, что некоторые сотрудники Госдепартамента были шокированы и встревожены такой инициативой. Они отметили, что даже если такие меры были продиктованы благими намерениями, то они все равно основаны на ошибочной предпосылке, что в ведомстве изначально существуют антихристианские предубеждения. В Госдепе предупредив, что это может создать атмосферу страха, поскольку сотрудников заставляют доносить друг на друга.

Другие скандалы в США

Как писал УНИАН, недавно появились противоречивые новости относительно Департамента эффективности правительства (DOGE), которым управляет Илон Маск.

По задумке, DOGE должен был заниматься "демонтажем правительственной бюрократии, сокращением избыточных правил, сокращением расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".

В Reuters появилась информация о том, что департамент Маска следит за федеральными госслужащими при помощи искусственного интеллекта, чтобы выявить "нелояльных" сотрудников к Дональду Трампу и самому миллиардеру.

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