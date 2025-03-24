Сложности начались из-за решения, принятого еще в начале марта.

В начале марта США временно заморозили поставки вооружения и разведданных Украине, по приказу Дональда Трампа. Это касалось и того оружия, которое находилось даже в логистическом центре в польском Жешуве. Временная остановка поставок длилась недолго, но она повлияла не только на поставки из США, а и на поставки из других стран, пишет Defense Express.

В частности, из-за этой "приостановки", осложнилась поставка танков Abrams из Австралии.

"Оборонное ведомство Австралии в целом признает тот факт, что передача вооружения остается сложным процессом и вскоре глава министерства обороны Украины Рустем Умеров вскоре должен посетить страну с целью обсуждения дальнейшей помощи от Канберры", - говорится в материале.

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Кроме того, СМИ пишет, что в Европе обеспокоены из-за статуса логистического хаба в Жешуве. Хоть он и возобновил работу, некоторые подразделения логистики ВС США покинули этот объект, через который танки из Австралии и должны отправиться в Украину.

Поэтому, если военная система США не сможет вовремя "перевезти эти вещи", Австралии придется рассмотреть другие логистические варианты. В частности, это касается даже привлечения частных подрядчиков для доставки в Украину.

Другие новости о последствиях приостановки помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, есть ли связь между остановкой помощи США и потерей Суджи. Эксперт отмечает, что российское наступление в Курской области требовало предварительного планирования уже определенное время. Однако отсутствие разведданных от США все же создало определенные трудности для Сил обороны.

Кроме того, другой эксперт оценил последствия от приостановки помощи от США Украине. В первую очередь, по его словам, последствия должны прочувствовать на себе гражданские, а не военные. Он пояснил это тем, что США тогда остановили поставки ракет к зенитному ракетному комплексу Patriot, который прикрывает Киев и другие крупные города.

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