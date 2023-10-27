Представитель Израиля Регев уверен, что для народа Газы было бы лучше, если бы группировка ХАМАС была уничтожена.

Израиль еще не отправил запрос на эвакуацию в больницу Аль-Шифа, несмотря на то, что полагает, что она используется в качестве штаб-квартиры ХАМАС, сообщил Sky News советник премьер-министра страны.

Марк Регев сказал, что Израиль "достоверно" знает, что больница в Газе используется группировкой боевиков.

Ранее сегодня военные страны опубликовали аудиозапись телефонного разговора между двумя жителями Газы, подтверждающую, что штаб-квартира ХАМАС находится на территории этого объекта.

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"Вы действительно удивлены тем, что они использовали гуманитарный объект, например, больницу, для своего управления и контроля?" - сказал бывший посол Израиля в Великобритании.

На вопрос, призывал ли Израиль эвакуировать больницу, он ответил, что "такая просьба" еще не поступала, но страна хочет, чтобы люди знали, "что делает ХАМАС".

"Были задокументированы случаи, когда они хранили ракеты на объектах ООН, стреляли из мечетей. Никто не должен удивляться тому, что они без колебаний превращают больницу в военную цель", - сказал он.

На протяжении всего этого конфликта Израиль неоднократно заявлял, что его цель - ликвидировать ХАМАС, и Регев подтвердил это в своем интервью, настаивая на том, что для народа Газы было бы лучше, если бы группировка была уничтожена.

"Так будет лучше для палестинцев Газы, которые заслуживают лучшего, чем эта кучка головорезов, которые сейчас управляют сектором Газа", - сказал он.

Регев заявил, что "экономические санкции являются законным инструментом", а блокады вводились и в других конфликтах.

Топливо не было доставлено в анклав, а некоторые агентства по оказанию гуманитарной помощи заявили, что будут вынуждены прекратить свою деятельность, если оно не будет доставлено в срочном порядке.

Израиль утверждает, что ХАМАС должен поставлять топливо людям.

Война Израиля и ХАМАС - детали

Израиль принял решение о расширении наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил представитель израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал свой вариант наземной операции в секторе Газа. Он уверен, что его предложение помогло бы сохранить жизни солдат и мирных жителей.

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