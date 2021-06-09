В США считают, что действия некоторых членов правительства подрывают демократические процессы в стране.

Президент США Джо Байден на год продлил санкции против властей Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Впервые санкции ввели еще 16 июня 2006 года из-за "недемократических выборов, нарушений прав человека, политических репрессий и коррупции".

Читайте такжеРоссия "ответила" на санкции Канады за нарушение прав человека в РФТогда были заблокированы собственность и активы десяти руководителей правительства, включая Александра Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Людмила Жерновская