По словам Петра Черника, эти удары могут привести к уничтожению российского режима.

Удары Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам создают фон для массового недовольства населения РФ.

"Пока они продают нефть и газ на внешний рынок, пока имеют конвертируемую валюту, до тех пор они могут строить ракеты. Кроме того, как только это все загорится, будет создан фон для настоящего недовольства населения, ведь цена на топливо уже существенно пошла вверх. Единственный момент - этот процесс должен быть серьезно масштабирован", - заявил в эфире телемарафона военный эксперт Петр Черник.

Он добавил, что РФ не может полноценно восстановить деятельность уничтоженных НПЗ из-за санкций, которые в этом случае могут сработать.

Видео дня

"Очень хорошо, что бьют именно по атмосферно-вакуумным трубам. Закупать их на внешних рынках они точно не смогут. Если микроэлектронику они еще могут взять, обмануть конечного продавца. А если придет подобный запрос - будет сразу понятно, для кого он и зачем. И это огромный шаг вперед, но важно, чтобы не 10-15 того всего было повреждено, а дошло хотя бы до 50% и это может стать тем фактором, который подожжет путинский режим", - говорит Черник.

Кроме того, он объяснил, почему Украина выбрала целью именно российскую нефтеперерабатывающую отрасль, а не военные аэродромы: "Зенитно-ракетные комплексы гораздо лучше прикрывают аэродромы, чем нефтегазовую промышленность. Надо бить там, где есть слабое звено. А прикрыть все 80 заводов даже для Советского союза было невозможно, не говоря уже о РФ. Кроме того, если говорить о той почве, которая закладывается под уничтожение режима, то нефтегазовая промышленность в большем приоритете".

Удары по российским НПЗ - последние новости

С начала года Украина нанесла удары по 13 нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По информации The Insider, на этом Украина не остановится и продолжит бить по российским НПЗ и в дальнейшем.

Зато Bloomberg назвали массовые удары Украины по российским НПЗ "новой фазой войны", где Киев сосредоточился на экономическом ударе по Москве.

В России заявили, что планируют усилить противовоздушную оборону неподалеку НПЗ, используя самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования "Панцирь". Впрочем, в ГУР объяснили, почему это не сработает.

Вас также могут заинтересовать новости: