По словам Миллера, Трамп ведет себя агрессивно, чтобы заставить Зеленского согласиться на сделку, которая остановит войну.

Старший советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что глава Белого дома хочет принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру. Для этого американский лидер прибегает к методу "кнута и пряника".

Об этом Миллер рассказал в эфире CNN, отвечая на вопросы корреспондента о том, о чем будет говорить Трамп сегодня во время своего выступления на совместном заседании Конгресса, а также о том, почему администрация президента США решила заморозить помощь Украине.

Говоря о паузе в оказании помощи Украине со стороны США, старший советник Трампа отметил, что американский лидер ведет себя агрессивно, чтобы заставить Зеленского согласиться на сделку, которая якобы остановит войну.

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"Президент Трамп - единственный человек, который говорит о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, иногда - кнут. В данном случае, я думаю, президент Трамп использует 2 к 4, чтобы донести свою мысль до президента Зеленского, а именно, что президент Трамп хочет остановить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", - сказал он.

Кроме того, Миллер поделился, что во время своего сегодняшнего выступления перед Конгрессом Трамп планирует "упереться" в тему повышения тарифов против других стран. По его словам, президент США будет говорить о том, как повышение тарифов может способствовать сокращению торгового дефицита, который в январе стал рекордным.

Также старший советник Трампа заявил, что президент США планирует обсудить положение дел в его стране, "поравнявшись" с американцами.

"Обычно это делается после первого года пребывания президента у власти. Но поскольку президент Трамп уже занимал пост президента ранее. Он собирается прийти и рассказать американскому народу о том, где именно мы находимся как страна, что произошло за последние четыре года, чего ему удалось добиться за последние четыре или пять недель. А также о том, что нам еще предстоит сделать", - объяснил он.

Приостановка помощи от США для Украины - важные новости

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал неожиданный эффект от остановки американской помощи для Украины. Штаты пожалеют, что бросили Украину, считает он.

Кроме того, информацию о приостановке помощи от США для Украины подтвердили в МИД Польши. Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.

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