Старший советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что глава Белого дома хочет принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру. Для этого американский лидер прибегает к методу "кнута и пряника".
Об этом Миллер рассказал в эфире CNN, отвечая на вопросы корреспондента о том, о чем будет говорить Трамп сегодня во время своего выступления на совместном заседании Конгресса, а также о том, почему администрация президента США решила заморозить помощь Украине.
Говоря о паузе в оказании помощи Украине со стороны США, старший советник Трампа отметил, что американский лидер ведет себя агрессивно, чтобы заставить Зеленского согласиться на сделку, которая якобы остановит войну.
"Президент Трамп - единственный человек, который говорит о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, иногда - кнут. В данном случае, я думаю, президент Трамп использует 2 к 4, чтобы донести свою мысль до президента Зеленского, а именно, что президент Трамп хочет остановить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", - сказал он.
Кроме того, Миллер поделился, что во время своего сегодняшнего выступления перед Конгрессом Трамп планирует "упереться" в тему повышения тарифов против других стран. По его словам, президент США будет говорить о том, как повышение тарифов может способствовать сокращению торгового дефицита, который в январе стал рекордным.
Также старший советник Трампа заявил, что президент США планирует обсудить положение дел в его стране, "поравнявшись" с американцами.
"Обычно это делается после первого года пребывания президента у власти. Но поскольку президент Трамп уже занимал пост президента ранее. Он собирается прийти и рассказать американскому народу о том, где именно мы находимся как страна, что произошло за последние четыре года, чего ему удалось добиться за последние четыре или пять недель. А также о том, что нам еще предстоит сделать", - объяснил он.
Приостановка помощи от США для Украины - важные новости
Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал неожиданный эффект от остановки американской помощи для Украины. Штаты пожалеют, что бросили Украину, считает он.
Кроме того, информацию о приостановке помощи от США для Украины подтвердили в МИД Польши. Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.