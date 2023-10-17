Соседи Израиля обеспокоены тем, как война повлияет на них.

В среду в Иордании состоится срочный саммит с участием президентов США, Египта и Палестины, а также иорданского же короля. Как сообщает Reuters, он будет посвящен обсуждению "опасных" последствий войны в Газе.

Дискуссии будут сосредоточены на способах остановить продолжающуюся войну в Газе и "путях поиска политического горизонта, который бы позволил возобновить мирный процесс", заявили власти Иордании.

Король Иордании Абдалла также отдельно проведет трехстороннюю встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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Сегодня монарх предостерег от попыток протолкнуть палестинских беженцев в Египет или Иорданию, добавив, что гуманитарную ситуацию нужно решать в Газе и на Западном берегу. В Иордании обеспокоены тем, что расширение насилия может иметь последствия и для них, ведь большой процент населения страны состоит из бывших палестинских беженцев.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Израиль внезапно дал заднюю относительно наземного вторжения в Газу. По словам представителя ЦАХАЛа, следующий этап войны не обязательно будет в формате наземной операции на палестинской территории.

Также мы рассказывали, что Россия "продвигала" в ООН резолюцию по Газе без осуждения ХАМАС. В проекте резолюции предлагалось призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня и осудить любое насилие и акты терроризма в отношении гражданских лиц, но упоминания террористических группировок не было.

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