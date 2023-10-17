Белый дом хочет совместить в одном пакете помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Израиль обратился к США с просьбой об экстренной военной помощи общей стоимостью 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Эту информацию журналистам подтвердили три официальных лица, знакомых с запросом, которых издание не называет. В воскресенье лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер во время визита в Тель-Авив говорил, что обсуждались поставки Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные.

Также издание отмечает, что американские законодатели и Белый дом сейчас разрабатывают большой законодательный пакет, который связывает в одно целое помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование расходов на укрепление границы США с Мексикой. Последнее является одним из популистских требований республиканцев.

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Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Израиль внезапно дал заднюю и поставил под сомнение проведение крупной наземной операции в Газе. По словам представителя ЦАХАЛа, война против ХАМАСа обязательно продолжится, но в каком формате – еще обсуждается.

На этом фоне Джо Байден едет на Ближний Восток, чтобы провести переговоры с лидерами Иордании, Египта и Палестины относительно угроз, которые несет для региона война Израиля против ХАМАС.

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