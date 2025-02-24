Администрация Трампа также стремится провести голосование по своему предложению в более влиятельном Совете Безопасности ООН.

США оказали давление на Украину, чтобы она отозвала свою поддержанную Европой резолюцию ООН, требующую немедленного вывода российских войск с ее территория.

Как пишет Associated Press, США настаивают на своем предложении, в котором не упоминается вторжение Москвы, заявили в воскресенье американский чиновник и европейский дипломат.

Украина отказалась отозвать свой проект резолюции, и Генеральная Ассамблея ООН проголосует по нему 24 февраля, в третью годовщину вторжения России в Украину, заявили два европейских дипломата.

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Затем Генеральная Ассамблея, в состав которой входят 193 страны, проголосует по проекту резолюции США, по словам дипломатов и американского чиновника.

Отмечается, что администрация Трампа также стремится провести голосование по своему предложению в более влиятельном Совете Безопасности ООН. Китай, который председательствует в Совбезе в этом месяце, запланировал голосование по резолюции США на понедельник днем.

"Дуэльные резолюции - первые после вторжения - подчеркивают напряженность между США, Украиной и европейскими странами за пять недель с тех пор, как президент Трамп вступил в должность и начал переговоры с Россией после многих лет изоляции в попытке положить конец войне. Европейские лидеры были встревожены тем, что они и Украина были исключены из предварительных переговоров между США и Россией на прошлой неделе", - сказано в статье.

Отмечается, что голосование в ассамблее показало сильное глобальное противодействие войне, и за ним будут внимательно следить, чтобы увидеть, ослабла ли эта поддержка, - и оценить поддержку усилий Трампа по скорейшему прекращению войны.

Европейский дипломат сказал, что было интенсивное лоббирование и выкручивание рук по конкурирующим резолюциям. Американский чиновник добавил, что США пытаются заставить Украину и европейцев отказаться от своего проекта.

В резолюции по Украине, соавтором которой выступил Европейский союз из 27 стран, говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и напоминается о необходимости выполнения всех предыдущих резолюций Ассамблеи, "принятых в ответ на агрессию против Украины".

В ней выделяется требование Генеральной Ассамблеи о том, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", а также ее требование немедленно прекратить все военные действия.

И она призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению военных действий и мирному урегулированию войны против Украины".

В очень кратком проекте резолюции США признается "трагическая гибель людей во всем российско-украинском конфликте" и "призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее настоятельно призывает к прочному миру между Украиной и Россией". В ней ни разу не упоминается вторжение Москвы.

Резолюция ООН по войне в Украине

США настаивают на блокировании украинской версии резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, которая осуждает Россию за ее агрессивную войну. Вместо этого администрация президента Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать текст США.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что проект резолюции ООН, подтверждающий суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждающий агрессию России не отзывается украинской стороной.

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