Эта покупка обойдется Германии в $8,5 млрд.

Власти США одобрила продажу Германии вертолетов "Чинук" на общую сумму $8,5 млрд.

Данная покупка хоть и сделана на фоне войны в УКраине, однако не имеет к этому никакого отношения, пишет Голос Америки. Договоренность предусметривает поставку Германии 60 вертолетов "Чинук" с двигателями и запасными частями, включительно с системами предупреждения о ракетной атаке.

За счет покупки этих вертолетов Германия намерена расширить возможности военных перевозок большой грузоподъемности и способствовать сдерживанию региональных угроз.

Видео дня

Вертолеты не предназначены для использования в Украине.

В Госдепартаменте США отметили, что эта поставка согласуется с внешней политикой и нацбезопасностью США, повышая при этом безопасность союзника по НАТО, который "является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе.

Вертолет "Чинук"

"Чинук" – основной тяжелый вертолет Армии США, который используется для перевозки войск и техники. Широко эксплуатируется с начала 1960-х годов и состоит на вооружении более 20 стран мира.

Экипаж состоит из 2-3 человек (2 пилота, борттехник или командир операции). Пассажировместимость: 33-55 солдат или 24 лежачих больных с 2 сопровождающими.

Вас также могут заинтересовать новости: