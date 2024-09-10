В обмен на военную помощь Россия впервые поможет Китаю с передовыми военными технологиями, в том числе с подлодками.

Пекин оказывает Москве "очень существенную" помощь в укреплении ее военной машины, а взамен Россия передает свои тщательно охраняемые военные технологии по подводным лодкам и ракетам, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Выступая перед группой журналистов, включая POLITICO, после встречи с коллегами по Европейскому союзу и НАТО в Брюсселе, Кэмпбелл повысил ставки в отношении Пекина. Ранее США уделяли особое внимание поставкам Пекином так называемых технологий двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях.

Теперь Вашингтон недвусмысленно заявляет, что Китай помогает российским военным. В условиях, когда Москве грозят международные санкции, она отчаянно нуждается в технологиях для наращивания военного производства, чтобы иметь возможность продолжать войны против Украины.

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"Это не возможности двойного назначения. Они, по сути, применяются непосредственно в российской военной машине", - указал Кэмпбелл, говоря о новейших материалах, которые Китай предоставляет России.

В обмен на помощь Пекина Россия начала передавать Китаю подводные лодки, ракеты и другие чувствительные технологии. Исторически сложилось так, что Москва с опаской относится к передаче Пекину новейших военных технологий.

"Возможности, которые предоставляет Россия, - это поддержка в тех областях, где раньше они откровенно не хотели напрямую взаимодействовать с Китаем. Нас беспокоит ряд военных областей, где, похоже, есть решимость оказать Китаю большую поддержку", - сказал Кэмпбелл.

"Это связано с подводными операциями, деятельностью в области авиационных разработок, включая стелс; это также включает в себя потенциал ракетных возможностей", - заявил он.

По словам Кэмпбелла, новые технологии, которые получает Пекин, будут представлять опасность не только для США, но и для Индии, Австралии, Японии и Южной Кореи, "если Китай сможет получить от России большее участие в совершенствовании определенных военных возможностей".

Война в Украине - роль Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай стал решающим фактором в войне России против Украины. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Осло.

По его словам, Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует РФ.

При этом генсек НАТО обратился к Китаю с призывом: "Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России".

Столтенберг также предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны в Украине может негативно отразиться на его интересах и репутации.

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