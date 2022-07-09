По мнению госсекретаря США, Китай не занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил министру иностранных дел Китая Ван Йи обеспокоенность относительно выравнивания отношений между Пекином и Москвой.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры между Блинкеном и Ван й, которые встретились впервые с октября, в субботу, 9 июля, продолжались более пяти часов. По мнению госсекретаря США, Китай не занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине, поскольку поддерживает Россию в ООН и "усиливает российскую пропаганду".

"Я снова поделился с государственным советником тем, что мы обеспокоены выравниванием отношений КНР с Россией", — сказал Блинкен.

По его словам, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с диктатором Владимиром Путиным 13 июня "дал четко понять, что поддерживает решение о формировании партнерства с Россией".

Перед началом встречи американские представители заявили, что цель переговоров Вашингтона и Пекина — сохранить стабильность сложных американо-китайских отношений и предотвратить их случайное перехода в конфликт.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Пекин и Москва объявили о "беспредельном" партнерство, хотя официальные лица США говорят, что они не видели, чтобы Китай уклонялся от жестких санкций США против России или поставлял ей военное оборудование.

Представители США предупредили о последствиях, включая санкции, если Китай предложит материальную поддержку в войне. Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать в экономическом направлении.

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