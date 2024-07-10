Путин продолжает проводить встречу со многими мировыми лидерами.

Владимир Путин, о котором после удара по больнице "Охматдет" резко высказался Зеленский, ведет активную дипломатическую деятельность в стране и за рубежом, несмотря на усилия США и их союзников, которые пытаются выставить его международным изгоем из-за российского вторжения в Украину, пишет Bloomberg.

Отмечается, что всего за два месяца с начала своего пятого президентского срока в мае Путин провел более 20 встреч с лидерами стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Он также совершил шесть зарубежных визитов, даже несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в совершении военных преступлений в Украине.

Многие из его собеседников были из бывших советских республик или из государств, разделяющих антиамериканскую позицию. Но другие – представляют страны, которые пытаются сохранять нейтральную позицию в отношении войны. Это свидетельствует, что усилия российского лидера привлечь на свою сторону так называемый Глобальный Юг как противовес мировому порядку, в котором доминируют США, приносят свои дивиденды.

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Диалог с Си Цзиньпином

Путин прилетел в Пекин чуть больше чем через неделю после переизбрания. В этом месяце они снова встретились в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. Си Цзиньпин, чья поддержка помогла России выдержать санкции, сказал, что Китай "всегда стоял на правильной стороне истории", поскольку он и Путин пообещали "усилить всестороннюю стратегическую координацию".

Визит Моди

Визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву является четким сигналом о решимости Индии сохранять тесные отношения с Россией на фоне углубления китайско-российских отношений. Нью-Дели остается основным покупателем российского оружия и становится все более зависимым от российской нефти со скидками.

"Мирная миссия" Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна на ротационной основе председательствует в Евросоюзе, проигнорировал критику в отношении его самозваной мирной инициативы провести переговоры с Путиным в Москве. Орбан, которого считают наиболее дружественной к России фигурой в ЕС, ранее посетил президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, а после переговоров с Путиным отправился в Китай.

Приглашение Эрдогана

Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом впервые с сентября прошлого года на полях саммита ШОС. Они обсудили российский туризм в Турцию и атомную электростанцию "Аккую", которую строит "Росатом". Эрдоган заявил, что член НАТО Турция хочет "и в дальнейшем развивать теплые отношения" с Россией, и пригласил Путина посетить его "очень скоро".

Северокорейский альянс

В июне Путин совершил свой первый за 24 года визит в Северную Корею, где подписал пакт о взаимной обороне с лидером Ким Чен Ыном, который пообещал "безоговорочно" поддерживать Россию в ее войне против Украины. Военное партнерство усилило опасения, что РФ может предоставить передовые технологии вооружения изолированному коммунистическому государству, которое присылает боеприпасы и ракеты в помощь военной машине Кремля. Из Пхеньяна Путин отправился во Вьетнам, который проигнорировал жалобы США на прием российского лидера.

Более широкие контакты

Начиная с мая, Путин был занят другими встречами с иностранными лидерами как дома, так и за рубежом. Помимо указанных, он встретился с лидерами Азербайджана, Казахстана, Монголии, Пакистана и Катара на полях саммита ШОС в Астане. В России он провел переговоры со своими коллегами из Зимбабве, Боливии, Республики Конго, Кубы, Армении, Таджикистана и Бахрейна. Путин также посетил Узбекистан и Беларусь, где встретился с их лидерами.

Больше дипломатии на высшем уровне появится на горизонте, когда Россия будет принимать саммит расширенной группы государств БРИКС в Казани в октябре. Это, вероятно, даст Путину возможность встретиться с лидерами Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, Египта, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Война в Украине – последние новости

Ранее УНИАН писал, что Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года. Виктор Орбан выяснил мнение глав РФ и Китая во время встреч с ними.

В то же время Си Цзиньпин поддержал связи с Россией и подтвердил позицию Пекина по Украине, несмотря на разочарование западных лидеров из-за того, что КНР якобы поддерживает военные усилия Москвы.

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