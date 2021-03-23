Госсекретарь США прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с целью восстановления партнерских отношений.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечает, что Соединенные Штаты намерены оживить Организацию Североатлантического договора (НАТО) для более эффективного ответа на нынешние угрозы.

Читайте такжеНАТО продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе - СтолтенбергКак передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Он отметил, что осуществляет первый визит в штаб-квартиру НАТО на своей новой должности.

"Я приехал сюда выразить непоколебимую преданность Соединенных Штатов этому Альянсу, который является краеугольным камнем для мира, процветания, стабильности для трансатлантического единства на протяжении более 70 лет. И я прибыл в Брюссель, поскольку Соединенные Штаты хотят восстановить наши партнерские отношения прежде всего с нашими союзниками по НАТО. Мы хотим оживить Альянс, гарантировать, что он крепкий и эффективный относительно сегодняшних угроз, как это было в прошлом", - подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что приехал в Брюссель лично принять участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая пройдет 23-24 марта. По его словам, эта встреча предполагает широкую повестку дня, в том числе вопросы текущей миссии НАТО в Афганистане, усилия Альянса по региональной безопасности и особенно ответ на российскую агрессию, а также видение инициативы «НАТО-2030".

"Мы разделяем видение генерального секретаря, что НАТО имеет потенциал сдерживать и обороняться против всех каких-либо угроз для нашей коллективной безопасности, в том числе таких угроз, как климатические изменения и кибератаки", - добавил Блинкен.

США и НАТО

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вступления в должность сначала заявлял, что считает НАТО устаревшей организацией, но затем изменил мнение и постоянно требовал от стран-членов увеличения расходов на оборону.

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Автор: Виталий Саенко