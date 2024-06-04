Санкции введены против четырех компаний и одного человека.

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против компаний и физических лиц в Иране, причастных к производству ударных БПЛА и передаче их России, говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских юридических и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые иранский режим предоставляет России, а также марионеткам и партнерам боевиков с целью продолжения конфликта и дестабилизации региона. Эти решения были приняты одновременно с введением Европейским Союзом санкций против физических и юридических лиц, причастных к иранской индустрии беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

"Мы приветствуем первое применение новых санкций ЕС, направленных на дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке", - отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

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Санкции введены против четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar Company, а также против руководителя Организации авиационной промышленности Ирана, дочерней компании Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, которая осуществляет надзор за производителями БПЛА, в том числе Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries.

Иран поставляет оружие в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Иран открыто поставляет в Россию не только дроны, но и ракеты.

Также Bild сообщал, что вероятно, Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5") для ударов по Украине. По мнению издания, это указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Кремля. В самом Иране эти бомбы приняли на вооружение только пять лет назад.

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