В маневрах также могут принять участие США в качестве главного трансатлантического партнера Берлина.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин планирует провести совместные учения с Польшей и США в рамках усиления восточного фланга НАТО. Ранее о важности защиты этого рубежа Альянса напомнил Госдеп США.

Соответствующие маневры стороны хотят провести на территории Польши, пишет DW. По словам чиновника, военные учения на территории страны, граничащей с Украиной, были бы "очень четким" сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, а также другим странам-членам НАТО.

Дополнительных деталей о совместных планах с США и Польшей Писториус не сообщил, однако отметил, что сейчас силы НАТО действуют гораздо сплоченнее, чем это было до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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"Североатлантический альянс сегодня гораздо сильнее и сплоченнее, чем до 24 февраля прошлого года. Для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как важнейший европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", - констатировал он.

Усиление восточного фланга НАТО

Напомним, что в 2023 году США намерены существенной усилить восточный фланг НАТО, разместив на территории стран, граничащих с Украиной сотни единиц военной тяжелой техники и транспортных средств.

В частности, 11 января стало известно о планах Вашингтона перебросить в Литву и Польшу дополнительную армейскую бригаду, которая состоит из 1275 единиц техники, в частности, танков типа M1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и других видов оружия.

Также 2 февраля в Госдепартаменте США пришли к "однозначному" согласию по поводу укрепления восточных рубежей Альянса, поскольку дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины не сработал.

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