Там отметили, что на фоне растущей российской угрозы пришло время укрепить восточные рубежы Альянса.

В Госдепартаменте США "однозначно" согласны с тем, что, поскольку дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока не сработал так, как это ожидалось на Западе, пришла пора "начать укрепление восточного фланга НАТО" на фоне угрозы со стороны России.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Голос Америки.

На вопрос корреспондента польского телеканала TVN Discovery о том, "не пришла ли пора начать укрепление восточного фланга НАТО", Прайс сказал, что такие меры "однозначно" необходимы.

"Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из них были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости", - пояснил Прайс.

Он добавил, что США совместно с союзниками, в том числе, со странами, находящимися на восточном фланге Североатлантического альянса, продолжают "готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии".

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы... усилить – в оборонительном плане - восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он напомнил, что США оказали "беспрецедентную" помощь в области безопасности "украинским партнерам". Кроме того, администрация выдала ускоренное разрешение на поставки американского вооружения балтийским союзникам и в Украину.

"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", - добавил Прайс.

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Ранее СМИ сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу в середине этого месяца, чтобы встретиться с союзниками по НАТО и обсудить напряженность, создавшуюся в связи с наращиванием российской военной силы возле украинской границы. Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет 16 и 17 февраля.

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