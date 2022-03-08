В японский санкционный список попали 12 организаций РФ и Беларуси.

Япония ввела запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования и заморозила активы еще 32 российских и белорусских чиновников и олигархов после вторжения РФ в Украину.

Как сообщает "Радио Свобода", в списке также - 12 организаций России и Беларуси.

Среди 20 россиян, которые попали в санкционный список, - пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кроме того, в списке российские бизнесмены, в частности, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов.

Также санкции введены против двух организаций – "Агентства интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Reuters, Япония также запрещает экспорт предметов общего назначения для Беларуси, которые могут использоваться ее военными.

Напомним, еще до вторжения РФ в Украину Япония решила ввести запрет на выпуск в своей стране российских облигаций, заморозить активы некоторых россиян и ограничить возможность на совершение поездок.

Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину, агрессор начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков и Мариуполь.

Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины ввели свежие санкции. В частности, ЕС решил, что с 12 марта семь российских банков - "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "ВЭБ.РФ" и "Новикомбанк" - должны быть отключены от международной финансовой системы SWIFT.

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