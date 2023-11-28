Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США и Конгресса будет продлена. Об этом американский политик заявил в ходе рабочей поездки в г. Сарасота, штат Флорида.

"Выражаю надежду, что поддержка Украины будет продлена и в дальнейшем. Я думаю, что все это (голосование в Конгрессе по поддержке Украины – Ред.) произойдет в ближайшие дни. Я настроен уверенно и оптимистично, что мы сможем преодолеть этот барьер", - заявил Майк Джонсон в Сарасоте.

Во встрече со спикером Джонсоном по приглашению заместителя председателя Бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Верна Бьюкенена также приняли участие американские бизнесмены украинского происхождения – президент компании Vorex LLC Федор Закусило и управляющий директор Vorex LLC Александр Грицай.

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"Украина остается в центре мирового внимания. Сегодня важно, чтобы бизнес-климат в Украине обеспечивал развитие экономики и дальнейшее восстановление страны. Мы видим большие перспективы относительно будущего Украины и нам приятно, что такие же настроения царят в истеблишменте США", - заявил по результатам встречи Федор Закусило.

Напомним, в ближайшее время в Конгрессе США будут рассматривать пакеты поддержки для Украины и Израиля.