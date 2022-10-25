Военно-политическое руководство РФ и режим Путина рассматривают эти движения как одну из ключевых угроз единству и даже самому существованию России.

Спецслужбы Российской Федерации в ближайшее время готовят широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что спецслужбы стремятся принизить стремление народов к самоопределению.

Видео дня

"Для этого, как в самой России, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся "агенты влияния" в информационной и политической сферах. Их задача - донести до "широких масс" мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений",-говорится в сообщении.

Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры, а также сформировать в украинском обществе негативное отношение к народам РФ, которые страдают от имперской политики.

"Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борются за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция", - отмечают в ГУР.

Сообщается, что военно-политическое руководство РФ и режим Путина "рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования России" и именно их возникновение воспринимается как фактор нестабильности и вызывает жесткое противодействие со стороны кремлевской верхушки.

В разведке считают, что лучший способ противодействия подобным кампаниям – неприятие манипуляционных месседжей, независимо от имени спикера, который их распространяет, а также выявления скрытых "агентов влияния", под видом "лидеров мнений".

Чеченская Республика

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада Украины 287 голосами признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осудила совершение геноцида чеченского народа.

Парламент осудил международные преступления, совершенные в РФ во время первой (1994-1996) и второй (1999-2009) войн против Чеченской Республики Ичкерия, политику геноцида чеченского народа, подражая преступные действия царского режима 1817-1864 годов и советской власти в 1944 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народам Кавказа, Сибири и других коренных народов России. Он призвал их бороться и защищать свою свободу.

Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявлял, что вооруженные структуры Чеченской Республики Ичкерия начали процесс своего восстановления в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: