Уже формируется пятый батальон.

Вооруженные структуры Чеченской Республики Ичкерия начали процесс своего возрождения в Украине, сейчас формируется пятый батальон бойцов.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев.

"Я очень часто бываю в Киеве ввиду того, что здесь уже начали формироваться вооруженные структуры Чеченской Республики Ичкерия. С 26 февраля, после начала агрессии, Государственный комитет деоккупации принял постановление о том, что мы начнем формировать отряды, чтобы отправить их на поддержку Украины для отражения российской агрессии. И с этого времени у нас продолжается процесс сотрудничества со многими структурами в Украине. И, конечно, сегодня мы уже заявляем о том, что четыре батальона уже сформированы и формируется пятый батальон. То есть здесь сегодня восстанавливаются вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. Конечно, наше пребывание здесь необходимо на фоне всех событий, которые здесь происходят", – сказал он.

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Добавим, что Закаев получил политическое убежище в Лондоне.

Оккупация Ичкерии - что известно

Россия оккупировала Ичкерию (Чеченскую республику, ЧРИ) в 2000 году после военного вторжения. Сейчас территория "включена" в состав России.

Провозглашение суверенитета ЧРИ стало поводом затяжного военного конфликта, основные баталии которого пришлись на первую и вторую Чеченские войны между российскими властями и повстанцами, который постепенно вызвал рост напряженности и военные конфликты на всем Северном Кавказе.

Российские власти называют чеченских политиков, борющихся за независимость республики, "террористами".

Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осудила совершение геноцида чеченского народа.