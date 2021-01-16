Установлено, что женщина под пытками призналась в сексе с дьяволом.

Власти бельгийского города Лир принесут официальные извинения за сожжение в 1590 году женщины, обвиненной в колдовстве.

Читайте такжеPolitico: В Европе снова жгут ведьмОб этом пишет The Brussels Times.

Извинения городские власти принесут 20 января - в день 430-летия со дня казни 40-летней Кателин ван ден Блуке. Ее обвинили в ведьмовстве после внезапной смерти лошади и пожара в ее доме. В суде также указывали, что Кателин не могла вспомнить христианские молитвы.

Сожжение "ведьмы" в 1590 году в Бельгии: что еще известно

Под пытками женщина призналась в колдовстве и в том, что занималась сексом с дьяволом.

Показания против нее дали две местные жительницы, перед которыми стоял выбор: назвать чужие имена или самим быть казненными.

Кателин задушили, после чего сожгли на костре на площади центрального рынка, то же самое сделали с ее матерью.

Кателин стала "последней ведьмой Лира", хотя в городе продолжали казнить на центральном рынке вплоть до 1818 года.

Почему власти Бельгии решили извиниться

Решение было принято, чтобы показать, как может быть опасно правительство, руководствующееся слухами.

В администрации также хотят напомнить о том, какое значение может иметь смелость одного человека: Кателин отказалась называть других "ведьм" ради собственного спасения даже под пытками.

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Автор: Катерина Шварц