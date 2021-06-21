США дипломатическими способами склоняют Китай к тому, чтобы позволить специалистам "заняться настоящей работой" на территории страны.

Если Китай не будет способствовать изучению истоков распространения коронавируса, то ему грозит международная изоляция.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, что США дипломатическими способами склоняют Китай к тому, чтобы позволить специалистам «заняться настоящей работой» на территории страны.

Читайте такжеВ США считают правдоподобной утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане – СМИСалливан в эфире Fox News отметил, что президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, добился того, чтобы G7 одобрило заявление с призывом к Китаю позволить продолжить расследование на его территории.

«Эта кропотливая дипломатическая работа… является частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы окончательно представить перед Китаем выбор: или они ответственным образом позволяют расследователям заняться настоящей работой по определению истоков (коронавируса. - ред.), или им грозит изоляция со стороны международного сообщества», - сказал он.

США не будут полагаться только на волю Китая, сказал Салливан. «Президент оставляет за собой право продолжать продвигаться по всем фронтам с помощью собственного анализа, собственных усилий разведслужб и с помощью работ, проводимых с союзниками и партнерами, до тех пор, пока мы не доберемся до того, как вирус появился на свет», - отметил он, передает kommersant.

Откуда появился коронавирус

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) побывали в Ухане, где были выявлены первые случаи COVID-19, с целью установить истоки появления инфекции.

В марте ВОЗ сообщила, что миссия не смогла однозначно установить источник коронавируса.

В мае советник президента США по коронавирусу Энди Слэвитт потребовал прозрачности со стороны Китая и сказал, что США не видит достаточного содействия от ВОЗ.

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Автор: Ирина Погорелая