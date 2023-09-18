Расширение Совбеза рассматривают как путь к противодействию России и Китаю.

Президент США Джо Байден предлоджит 193 странам-членам ООН "рассмотреть архитектуру Совета безопасности", заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в комментарии The Telegraph перед заседанием Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

"Я думаю, что президент Байден, вы услышите, будет говорить об этом чуть больше на следующей неделе. Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время взглянуть на архитектуру Совета безопасности. Мы считаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим. ... Я думаю, президент Байден, Соединенные Штаты, поддержали бы присоединение большего количества членов", - сказал Кирби.

По информации издания, Байден будет настаивать на присоединении пяти или шести новых постоянных членах, включая Индию, Бразилию, Германию, Японию. Бразилия и Южноафриканская Республика упоминаются как возможные члены. Неизвестно, будет ли предложено предоставить этим новым членам право вето, которое есть у постоянных представителей.

Видео дня

Выступление Байдена на ГА ООН ожидается во вторник, 19 сентября. Также будет выступать президент Украины Владимир Зеленский, впервые с начала полномасштабной войны – лично.

Ранее представители США и ООН сообщили американским СМИ, что планы Байдена могут включать предложение расширения Совбеза путем привлечения новых постоянных членов, но без предоставления этим странам права вето.

Реформирование Совета Безопасности ООН

Сейчас Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов: Китая, России, США, Великобритании и Франции. У него также входят 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок.

Украина неоднократно призывала исключить из состава постоянных членов Совета безопасности ООН Россию. У страны-агрессора не только есть право вето в организации, она также председательствовала там в апреле 2023 года.

Реформу поддерживали США и Турция, генсек ООН Антониу Гутерреш. Впрочем любая реформа потребует внесения изменений в Устав ООН. На это могут наложить вето Китай и Россия.

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