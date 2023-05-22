Подоляк призвал "избавиться от пассажиров, запрыгнувших в вагон, не имея билета".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.

В микроблоге Twitter Подоляк назвал его призыв словами, которые так долго хотел услышать мир. Он отметил, что орган, который должен гарантировать глобальную безопасность, больше не работает, а также назвал его ежедневным издевательством над здравым смыслом и международным правом.

"Потому что не может страна, развязавшая масштабную войну в XXI веке и убивающая десятки тысяч людей, - надув щеки сидеть у цивилизованных людей, рассказывать о боевых комарах и ветировать решения. Время избавиться от пассажиров, запрыгнувших в вагон, не имея билета", - добавил советник главы ОП.

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Реформирование Совбеза ООН: что известно

Как известно, Украина неоднократно призывала исключить из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН Россию. Страна-агрессор не только имеет право вето в организации, но и председательствовала там в апреле 2023 года.

Осенью Соединенные Штаты Америки выступили за реформу Совета Безопасности из-за российской агрессии в Украине. А Турция призвала отменить права вето.

Вчера стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совбез ООН и система Бреттон-Вудс отражают отношения сил 1945 года, поэтому их необходимо обновить.

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