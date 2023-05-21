Также генсек ООН заявил о необходимости реформировать Бреттон-Вудскую систему.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и систему Бреттон-Вудс, чтобы они соответствовали "реалиям сегодняшнего мира".

Выступая в воскресенье на пресс-конференции в японской Хиросиме, где проходила встреча лидеров "Большой семерки", Гутерриш сказал, что оба института отражают отношения сил 1945 года и нуждаются в обновлении. об этом пишет Reuters.

"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала недееспособной и несправедливой. Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и вторжением России в Украину, она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной системы безопасности", - заявил Гутерриш.

По его словам, на саммите G7 среди развивающихся стран растет осознание того, что делается недостаточно для реформирования устаревших институтов или "избавления от разочарований" глобального Юга.

"Теперь мы увидим, каково влияние дискуссий, которые состоялись здесь, в Хиросиме. Члены G7 смогли провести переговоры с некоторыми из самых важных развивающихся экономик мира", - сказал Гутерреш.

Как отмечает Reuters, принимающая саммит G7 Япония специально пригласила представителей так называемого глобального Юга в Хиросиму для переговоров. В числе приглашенных были премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Индонезии Джоко Видодо.

Прогноз развития мировой экономики

Reuters напоминает, что согласно январскому прогнозу развития мировой экономики от МВФ, экономика Индии вырастет более чем на 6% в этом и следующем году.

На Китай и Индию вместе будет приходиться около 50% мирового роста в 2023 году, заявил тогда главный экономист МВФ и директор исследовательского департамента Пьер-Оливье Гуринша.

По данным МВФ, экономическое влияние богатых стран G7 сократилось за последние 30 лет, и в 2023 году на его долю приходилось 29,9% мирового ВВП по сравнению с 50,7% в 1980 году.

Реформирование Совбеза ООН - новости

Как сообщал УНИАН, о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН Украина заявляет уже последние несколько лет. Например, в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость ситуации, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН.

В сентябре 2022 года постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето. Она подчеркнула, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН, вторжением в Украину нанесла удар по самой основе устава Организации.

Отметим, что генсек ООН Антониу Гутерриш уже призывал к реформе Совета Безопасности организации и международных финансовых учреждений. В 2017 году он заявлял, что реформа необходима, потому что Совбез потерял доверие.

Бреттон-Вудская система - что это

Бреттон-Вудская система - международная система организации валютных процессов, сменившая в 1944 году "золотой стандарт" и действовавшая до 1971 года (формально до 1978 года).

Эта система предусматривает, что обменный курс всех мировых валют фиксировался в соотношении к доллару США, а сам доллар привязывался к золоту ($35 за унцию золота). Иными словами, мировые валюты нельзя было просто обменять одну на другую: сначала каждую из них необходимо было перевести в доллары США.

После нее была введена современная Ямайская система плавающих курсов, принятая в 1976 году. После мирового кризиса 2008-2009 годов стали активнее взучать разговоры о необходимости реформировать ее.

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