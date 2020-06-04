В Лондоне продали картину Айвазовского за баснословную для онлайн-торгов цену (фото)

В Sotheby's не уточнили, из какой страны был покупатель.

На аукционе Sotheby's картину Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" продали за рекордную для онлайн-торгов сумму - 2,3 млн фунтов (почти 3 миллиона долларов - УНИАН).

"В ходе торгов стоимость монументального полотна Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" взлетела до 2,3 млн фунтов, вдвое превысив эстимейт (800 тысяч - 1,2 млн фунтов), и побила рекорд, установленный картиной "Натюрморт" Джорджо Моранди на прошлой неделе, став самой дорогой работой, проданной на онлайн-торгах", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

В Sotheby's не уточнили, из какой страны был покупатель. До продажи картина находилась в европейской частной коллекции.

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Аукционный дом планировал проводить торги картины Айвазовского и других лотов в обычном формате, то есть в присутствии потенциальных покупателей, но из-за пандемии коронавируса было решено переместиться в онлайн.

Помимо "Неаполитианского залива" на аукционе были выставлены и другие полотна русских художников, за которые в общей сложности было выручено 5,6 млн фунтов.

Другая картина Айвазовского - "Проходящий корабль лунной ночью" - ушла с молотка за 435 тыс. фунтов. Две работы Петра Кончаловского были проданы за 150 тыс. и 118 тыс. фунтов, более чем вдвое превысив оценочную стоимость.

Ранее Sotheby's проводил "русские торги" в ноябре. Картина мастера русского авангарда Ивана Клюна "Сферический супрематизм" была продана за 4,9 млн фунтов (предварительно она оценивалась в 2,5-3,5 млн фунтов).

Как сообщал ранее УНИАН, в Запорожье неизвестный требовал убрать с витрины галереи картину с обнаженной женщиной.

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