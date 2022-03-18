Беларуские солдаты срочной службы участвуют в восстановлении подбитой и сломанной российской техники.

Беларуских солдат срочной службы используют для обслуживания российской армии, в частности, они отмывают танки от останков российских солдат.

Об этом пишет беларуское издание "Наша Нива" со ссылкой на историю белорусского солдата-срочника и его родителей.

Солдат-срочник, который призывался в одну из частей на западе Беларуси недавно позвонил родителям с незнакомого номера с просьбой привезти лекарств от рвоты и тошноты под Гомель.

"Первая мысль - что сын в украинском плену и ранен. Поэтому сразу сказали: давай говори как есть, почему ты не в своей части, для чего тебе лекарство, где ты находишься?", - говорят родители.

Но, оказалось, что он в районе Комарина, под Гомелем, и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники.

Как отмечает издание, Комарин - последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вдоль Припяти. Эта дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом.

"Лекарства от рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит. Вот так", - отметили родители солдата.

"Нашей Ниве" также удалось найти родственников других солдат, которые подтвердили, что слышали от своих детей, как они "под Гомелем моют танки".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть и транспортную инфраструктуру Беларуси. В частности, при полной поддержке военно-политического руководства Беларуси русские продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск.

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