Раненую девочку прооперировали в Беларуси и вывезли в третью страну для продолжения лечения.

Украинские консулы разыскали в Беларуси девочку и бабушку, которых вывезли из Украины российские оккупанты после расстрела их семьи в Киевской области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети Facebook.

Как отметил министр, 28 февраля в Киевской области российские военные обстреляли автомобиль с мирной семьей, которая пыталась выехать из района боевых действий. В связи с этим, мать с отцом и 18-летний сын погибли. Выжили бабушка и внучка 5,5 лет, которая получила пулевое ранение в голову. Оккупанты вывезли их в Беларусь.

"Наши консулы их нашли. Ребенка прооперировали в одной из белорусских больниц. В связи с потерей родителей, сотрудница консульского отдела посольства Марьяна Боцвинюк оформила временную опеку и удостоверение личности для возвращения в Украину. Сегодня девочку выписали из больницы. Посольство арендовало реанимобиль, который увез бабушку и внучку за границу, где она сейчас продолжает лечение. Состояние ребенка стабильное, угрозы жизни нет", - заявил Кулеба.

Глава МИД поблагодарил украинским консулам и посольству, а также белорусским врачам, которые спасли ребенка, и белорусском волонтеру, который сопровождал наших сограждан до границы.

Также Кулеба сообщил, что украинские консулы прилагают максимум усилий для помощи и защиты украинцев, которые оказались в тяжелом положении за границей.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты неоднократно расстреливали гражданских людей, которые пытаются спастись из горячих точек. Возле Макарова в Киевской области вражеская БМП расстреляла автомобиль с мирными людьми.

Вас также могут заинтересовать новости: