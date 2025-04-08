По мнению аналитика Defence Express, США пытаются решить проблему зависимости от Китая.

Пытаясь заключить с Украиной соглашение о полезных ископаемых, США хотят решить проблему зависимости от Китая, считает эксперт Defence Express Иван Киричевский. Об этом он сказал в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, это не просто прихоть президента Дональда Трапмпа, а "часть системной американской политики, начатой еще в 2018 году", когда было признано, что "американская оборонная промышленность чрезмерно зависит от поставок из Китая".

Описывая зависимость США от Китая, Киричевский рассказал, что по Украине летят российские ракеты с китайскими компонентами, а Украина их сбивает американскими ракетами, также содержащими китайские компоненты.

Видео дня

По его словам, еще китайский лидер Мао Цзэдун провозглашал, что Китай должен быть посредником между США и Россией, и нынешний Китай реализовал этот замысел. По мнению эксперта, если бы сейчас в Белом доме была другая администрация, она, вероятно, тоже вынуждена была бы действовать так же, как администрация Трампа.

"В 2023 году авторитетные американские аналитики предупреждали свою целевую аудиторию, которая принимает решения в правительственных кругах США, что американский ВПК чрезмерно зависит от китайских редкоземельных металлов. То есть для ведения войны против Китая американцам нужны ракеты, а компоненты для них также поступают из Китая. Проблема этой зависимости оставалась нерешенной долгое время, и США пытаются ее преодолеть, вероятно, за наш счет", - пояснил Киричевский.

Соглашение о полезных ископаемых: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, соглашение о полезных ископаемых с Украиной является не просто прихотью Трампа, а тщательно спланированной сделкой американского лидера, которая пойдет на пользу экономике США. По данным издания The Independent, двусторонние переговоры между Украиной и США только подчеркивают геополитическую важность этих ресурсов.

В то же время для Украины соглашение о полезных ископаемых превратилось в катастрофу, писало Politico. Мол, Трамп заинтересован в Украине только тогда, когда речь идет о выжимании из нее денег, а не о помощи. Последний вариант соглашения, предложенный США, не дает никаких гарантий безопасности, но дает Вашингтону доступ ко всем природным ресурсам Украины, а также финансовый контроль над государственным фондом реконструкции и всеми его проектами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению Украины в ЕС. Зеленский сообщал, что над новым проектом этого соглашения работают украинская и американская команды, в частности юристы.

Вас также могут заинтересовать новости: