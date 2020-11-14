Работа Народного трибунала будет направлена на "нейтрализацию идеологов и пособников режима".

Оппозиция Беларуси объявила о создании в стране Народного трибунала и призвала белорусов способствовать "захвату Лукашенко и членов его террористической группировки".

Об этом заявила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает DW.

"Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

"Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы", - продолжила она.

По словам экс-кандидата в президента страны, ее "международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией".

Читайте такжеВ Минске умер избитый неизвестными в масках парень: люди вышли на улицу (видео)

Работа Народного трибунала будет направлена на "нейтрализацию идеологов и пособников режима", которые угрожают участникам протестов увольнением с места работы или отчислением из вуза, а также на сбор и проверку преступлений режима, указала Тихановская.

При этом она сообщила, что на базе платформы "Голос", созданной перед выборами президента для противодействия фальсификациям, будет работать централизованная система фиксаций нарушений закона и сбора доказательств этих нарушений.

"Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", - подчеркнула Тихановская.

При этом она пообещала, что "каждый нарушитель закона, который будет содействовать сбору доказательств, облегчит свою участь или даже получит амнистию".

План Тихановской предусматривает, что после сбора доказательств каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. В результате все люди, за которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности, пообещала лидер оппозиции.

Читайте такжеThe Guardian: В Беларуси банкам приказали блокировать деньги участников протестов

Отдельно Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур сообщать о случаях получения и исполнения преступных приказов, пообещав амнистию или смягчение уголовной ответственности тем, кто примет участие в этой программе.

Кроме того, экс-кандидат в президенты страны призвала белорусов 20 декабря выйти на самый массовый марш протеста с заявлением Народного Обвинения, чтобы "показать всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий