Израиль разрешил прививаться третьей "бустерной" дозой вакцины от коронавируса COVID-19 всем желающим.
Как сообщает The Jerusalem Post, об этом заявил министр здравоохранения Ницан Хоровиц.
Кроме того, те, кто получит "бустерную" дозу, будут освобождены от изоляции при въезде в страну из-за рубежа.
Напомним, 19 августа в Минздраве страны разрешили вакцинацию "бустерной" дозой лиц в категории 40+ лет и рекомендовали начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин.
Коронавирус в мире – справка УНИАН
Пандемия COVID-19 стартовала в марте 2020 года, в ряде стран мира ввели карантин, и началась работа над созданием вакцин от заболевания. Позже несколько производителей создали препараты.
Массовая вакцинация от коронавируса в Израиле стартовала 20 декабря 2021 года.