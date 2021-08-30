Люди, получившие "бустерную" дозу вакцины от коронавируса, будут освобождены от изоляции при въезде в Израиль, узнали журналисты.

Израиль разрешил прививаться третьей "бустерной" дозой вакцины от коронавируса COVID-19 всем желающим.

Как сообщает The Jerusalem Post, об этом заявил министр здравоохранения Ницан Хоровиц.

Кроме того, те, кто получит "бустерную" дозу, будут освобождены от изоляции при въезде в страну из-за рубежа.

Напомним, 19 августа в Минздраве страны разрешили вакцинацию "бустерной" дозой лиц в категории 40+ лет и рекомендовали начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин.

Коронавирус в мире – справка УНИАН

Пандемия COVID-19 стартовала в марте 2020 года, в ряде стран мира ввели карантин, и началась работа над созданием вакцин от заболевания. Позже несколько производителей создали препараты.

Массовая вакцинация от коронавируса в Израиле стартовала 20 декабря 2021 года.

Авторы: Екатерина Гирнык, Екатерина Присяжнюк