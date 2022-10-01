В настоящее время мобилизованных из городов и сел со всей Амурской области везут в Екатеринославку. Отвечают за перевозку местные власти.

В воинской части в селе Екатеринославка Амурской области дислоцируется 38-я мотострелковая бригада - военные эшелоны оттуда уходили к границе с Украиной еще в январе.

Теперь в Екатеринославку свозят не подготовленных к войне жителей амурских сел и городов, сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что спустя примерно месяц с начала войны, пресс-служба сухопутных войск ВСУ сообщила, что подразделения 38-й мотострелковой бригады уничтожены - без уточнения, о каком количестве техники и личного состава идет речь.

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В сентябре в генштабе ВСУ утверждали, что часть военнослужащих 38-й бригады отказалась от дальнейшего участия в войне в Украине. Причина - значительные потери личного состава.

О том, что в бригаде не все хотели участвовать в "спецоперации", рассказывал бывший прапорщик Андрей Лаврентьев. До конца 2021 года он служил в Екатеринославке. За три месяца до войны Лаврентьев пытался уволиться из армии, но руководство игнорировало его рапорты. В декабре Лаврентьев написал третий рапорт и уехал из России в США. Он рассказал, что его сослуживцы пытались найти способ избежать командировки на войну: кто-то полоснул руку болгаркой, кто-то срочно искал у себя какие-то "болячки". Лаврентьев утверждал, что якобы от 38-й бригады к августу осталось 20%, а 200-х (убитых) - "целая аллея".

С начала войны в Украине убиты как минимум 15 военнослужащих этой бригады - их данные удалось подтвердить Би-би-си. Сколько человек было ранено, взято в плен и пропало без вести, неизвестно. Последнее сообщение о ликвидации военного из екатеринославской бригады появилось 17 сентября. На странице музыкальной группы "Седьмой океан" опубликовали пост о смерти их барабанщика Станислава Пороло. Он служил капитаном в 38-й бригаде.

В настоящее время мобилизованных в Екатеринославку везут из городов и сел со всей Амурской области. Как выяснила Би-би-си, отвечают за перевозку местные власти. Мобилизованных со всего района собирают у зданий сельсоветов крупных сел и везут на зафрахтованных автобусах в административный центр - город Свободный. Оттуда их отправляют или в военную часть в Екатеринославке или в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске.

Военный, знакомый с ситуацией в воинской части в Екатеринославке, отметил, что мобилизованных в ней много. От своего "комбата" он слышал, что в части 5 тыс. человек. "Не могу сказать точно, что сейчас их пять тысяч, но их много, - уточняет военный. - [Срочникам] пришлось переехать на полигон, в части места нет, там уже и в палатках люди спят. Да и у нас в полигоне тоже их поселили". Для мобилизованных в Екатеринославку из других частей привозили вагоны с военным имуществом, сказал собеседник Би-би-си.

По его словам, мобилизованные - разного возраста, "в основном пожилые". "Бывали и не служившие, уголовники. Но таких развернули, насколько мне известно", - утверждает мужчина.

Несколько мобилизованных рассказали ему, что их призвали "на военные сборы" на пять дней. "На деле их сразу же после десяти дней тренировок отправляют туда, - рассказал военный.

Еще 20 сентября комиссариаты рассылали работодателям письма о явке сотрудников "на сборы", но на следующий день сборы отменили, поскольку началась мобилизация.

"Я не заметил, что есть те, кто не хочет на войну, - продолжил военный. - Но тот факт, что людей привезли якобы на военные сборы и их вот-вот отправят на замену контрактникам, некоторых оставят на границе - это уже жутко, и поэтому настроение у них не может быть однозначно позитивным. Был случай судорог у человека, кто-то пытался сбежать - возможно, у него проблемы со здоровьем".

О том, что мобилизованных перебрасывают на фронт без особой подготовки, сообщали и правозащитники.

"Абсолютно они не подготовлены, их сюда выдернули из работы, срочку они служили давно", - рассуждает о мобилизованных военный, знакомый с ситуацией в этой части.

Военный эксперт, с которым поговорила Би-би-си на условиях анонимности, отмечает, что в мирное время на подготовку людей, у которых работа не связана с военно-учетной специальностью, обычно требуется как минимум полгода. Несколько месяцев нужны для того, чтобы этих людей превратить в подразделения, части, соединения. Без подготовки им придется нелегко, добавляет он.

23 сентября в Екатеринославку из города Свободный привезли 47-летнего Евгения Кочуева. Он - тоболяк, но последний год пробыл в командировке в Амурской области. Повестка ему пришла по месту работы в Свободном - в день обращения Путина. Кочуев работает в компании "НИПИгазпереработка", рассказывает его сестра Александра.

Она общается с братом по телефону: по его словам, первое время в части были плохие условия - мужчинам приходилось стоять на плацу очень долгое время. "Взрослые мужчины, у которых проблемы со здоровьем, не выдерживали - кто-то падал, кого-то уносили на носилках", - рассказала Александра. Почему им так долго пришлось стоять на плацу, неясно - мобилизованных уже определили в казармы, койко-место у каждого было. Накормили Кочуева и тех, кто приехал с ним, только на второй день. Впервые помыться удалось спустя неделю.

В части Кочуева в первые же дни предупредили, что он "первый в списках на отправку в горячую точку". Александра сказала, что брат упоминал Херсонскую область - туда его должны были отправить.

Но потом Кочуев подошел к начальству и сказал, что он отец пятерых детей. Те удивились: "А что ты тут тогда делаешь?" Его "взяли на контроль" и убрали из списков вылетающих в Украину "до выяснения обстоятельств".

Из пятерых детей у Кочуева на иждивении четверо - трое несовершеннолетние и дочь учится в институте. В военкомате он об этом говорил, но его все равно мобилизовали. По закону о мобилизации отсрочку могут получить мужчины, у которых на иждивении как минимум четверо детей в возрасте до 16 лет. То есть формально Кочуева могут призвать. Но шанс у него еще есть: 28 сентября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий мобилизовывать мужчин, у которых трое несовершеннолетних детей.

На время мобилизации в Екатеринославке и соседнем поселке Восточный запретили продавать алкоголь. Но местных это, похоже, не смущает.

"Не переживайте, все подготовлено", - сказал корреспонденту Би-би-си житель Екатеринославки Роман. Он попытался защитить односельчан и выдвинул версию, что алкоголь запретили, потому что в селе "не бухают и торговать алкашкой невыгодно".

На вопрос, не связан ли запрет все-таки с опасениями властей, что мобилизованные мужчины сопьются, Роман говорит: "Мы-то трезвые ******** [сумасшедшие], а если бухнем, то вообще ****** [кошмар]. Порубаем штыковыми лопатками". Он утверждает, что повестки в Екатеринославке приходят "валом", в том числе его знакомым, которые уже готовы ехать "давать ***** [ударить по] укропам [уничижительное прозвище украинцев]".

Похожими соображениями в духе российской пропаганды делятся и другие жители Екатеринославки. "Укропы вонючие, своих не сдаем, и вам ****** [конец] скоро", - сказала Мария, почему-то приняв корреспондента Би-би-си за сотрудника украинской разведки.

Другой житель Екатеринославки Александр говорил с Би-би-си более сдержанно. "Если снарягой помочь хотите, то ребята не против. А если смуту сеять, то не по адресу", - предупредил он, но после вопроса, какая "снаряга" нужна, сказал, что его знакомые-военнослужащие "жаловаться не будут". "Все достойные мужчины. Чего будет не хватать, будем собирать. Но основное все есть", - прервал он разговор.

По данным издания, которое ссылается на военного из этой части, первая группа мобилизованных уже улетела из Екатеринославки в Украину. По словам военного из этой части, вчера днем к границе с Украиной отправили вторую группу.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных запаса. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, мобилизовать планируют приблизительно 300 тыс. человек.

В то же время, эксперты отметили, что даже такая ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и для Путина возникает значительный политический риск, который он берет на себя в надежде создать необходимую боевую мощь.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.

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