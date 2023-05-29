Отмечается, что с 25 мая он никуда из Минска не вылетал.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас находится в Минске, где проводит встречу с главой Центробанка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Пул первого" и "Беларуски Гаюн" на фоне слухов о госпитализации диктатора в Москву.

Как отмечается, Лукашенко прилетел в Минск еще 25 мая в 20:20 и с тех пор больше никуда не летал.

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Как сообщает "Пул первого", встреча политика с Набиуллиной проходит во Дворце Независимости в Минске. Среди главных тем встречи: резервные валюты, цифровой рубль, целесообразность единой валюты, работа в условиях санкций.

Болезнь Лукашенко

Как ранее сообщал УНИАН, слухи о болезненном состоянии Лукашенко ходят еще с начала мая. Так, указывалось, что 9 мая политик прилетел в Москву на парад Победы, но из-за резкого ухудшения самочувствия пришлось вызвать бригаду медиков.

По данным СМИ, у Лукашенко произошел сбой в организме, который спровоцировал болезни эндокринной системы и сердца. Его якобы лечат профессора из Москвы. Также отмечалось, что диктатор мог подхватить вирус, который уже якобы диагностировали у его близких. В качестве доказательства этого напоминалось, что перед этим политик сильно охрип.

В то же время некоторые журналисты предполагают, что у Лукашенко просто воспаление хитрости - якобы от притворяется больным, чтобы Путин не смог его втянуть в войну, которую проигрывает в Украине.

28 мая белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с Путиным.

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