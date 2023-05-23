Он сказал, что у него не было возможности лечиться из-за постоянных поездок.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него был аденовирус.

После совещания по актуальным вопросам здравоохранения он раздал указания подчиненным и сказал, что "никого не пожалеет" в случае их невыполнения, пишет БЕЛТА. "А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах", - заявил Лукашенко.

По его словам, у него не было времени лечиться. "Ничего. Караник улыбается: лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - добавил он.

Видео дня

Болезнь Лукашенко: что известно

Напомним, что 9 мая Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы. Позже стало известно, что его самочувствие ухудшилось, из-за чего он не пошел на званый обед Путина.

Позже в комитете Государственной думы РФ по делам СНГ заявили, что Лукашенко заболел, однако в этом "ничего сверхъестественного нет".

В сети писали, что у Лукашенко произошел сбой в организме, который спровоцировал болезни эндокринной системы и сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: