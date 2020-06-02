В США массовые беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда идут на спад (фоторепортаж)

Число бойцов Нацгвардии, задействованных для подавления протестов, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, будет сокращено, заявил губернатор Миннесоты.

Масштабные беспорядки и стихийные антирасистские акции протеста, начавшиеся в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского, по данным властей штата, начали постепенно стихать.

"Вот уже вторую ночь подряд на наших улицах царят безопасность и порядок", - заявил губернатор Миннесоты Тима Волза на пресс-конференции, сообщает DW.

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Как заявил политик, число бойцов Национальной гвардии, задействованных в штате наряду с полицейскими для наведения порядка, будет сокращено. Однако комендантский час, действующий в Миннеаполисе и соседним с ним городе Сент-Пол, будет продлен еще на две ночи, указал губернатор.

В Белвью, штат Вашингтон, волонтеры вышли на улицы с чистящими средства, чтобы убрать последствия мародерства и вандализма.

Как сообщал ранее УНИАН, смерть Джорджа Флойда, которого при задержании 25 мая почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира.

Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании. Ожидается, что похороны афроамериканца пройдут в Миннеаполисе 4 июня.

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