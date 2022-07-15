МИД Великобритании вызвал российского посла из-за смерти британского подданного Пола Ури в Донецке.

Семья умершего в плену так называемой "ДНР" британца Пола Ури обвинила в его смерти правительство России и тех, кто непосредственно держал его в заточении.

Об этом пишет BBC News.

По их словам, им доподлинно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин, так как он страдал диабетом 1-го типа. Сепаратисты не могли не знать, что это за средство и при каком диагнозе его прописывают.

Они также отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, которые несколько раз порывались проверить, в каких условиях содержатся британцы.

Это говорит только о том, считает семья, что условия были ужасными, и сепаратисты не хотели, чтобы об этом узнали. Родные Пола Ури заявили, что власти в Лондоне совместно с Красным Крестом делали все возможное для его освобождения, но их неоднократные запросы не удовлетворялись.

Сейчас семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. В этом случае с помощью судмедэкспертизы в Британии можно было бы точно установить причины смерти Ури. Родственники подозревают, что его могли пытать, и именно это может быть главной причиной нежелания "ДНР" вернуть тело родным.

Также сообщается, что МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина после того, как в так называемой "ДНР" заявили о смерти пленного британца Пола Ури. МИД выразил российскому дипломату "глубокую озабоченность" случившимся.

"Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей российских прокси в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Как сообщал УНИАН, в так называемой "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании — профессиональный военный Пол Ури. Боевики сообщили, что причиной гибели стали "болезни и стресс".