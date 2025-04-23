Польский дипломат осудил акт вандализма и сообщил о расследовании правоохранителей.

Незаконная замена памятной таблицы на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве Польши является актом вандализма. Об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Александр Мищенко во время телефонных переговоров с заместителем главы МИД Польши Мареком Правдой.

"Такой акт вандализма является сознательной провокацией, играющей на руку российскому агрессору, и должен быть решительно совместно осужден сторонами", - подчеркнул Мищенко.

В МИД Украины отмечают, что польский дипломат подтвердил позицию официальной Варшавы по осуждению данного акта вандализма и сообщил, что правоохранительные органы Польши и соответствующие органы местной власти принимают необходимые меры для установления обстоятельств указанной провокации и привлечения к ответственности виновных в ее совершении.

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Как сообщает Любачевский информационный портал ZLUBACZOWA.PL, на братской могиле воинов УПА в Польше появилась фейковая памятная таблица, где сказано, что якобы украинцы, участники УПА ответственны за террор и геноцид против мирного населения.

"Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не зачти им тех ужасных поступков, которые они совершили против своих братьев", - издание показало надпись фейковой таблицы.

Ранее там была табличка, в которой отмечалось, что это братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года.

Это уже не первое осквернение могилы

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года в Польше разгромили плиту на могиле воинов УПА.

Это могила, в которой похоронены 62 воина УПА, погибшие в бою с НКВД 2-3 марта 1945 года, расположенная на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

Последствия акта вандализма обнаружили местные жители, которые прислали фото обломков плиты и полотенец, лежащих в яме, в офис Объединения украинцев в Польше.

Отмечалось, что могильная плита была разбита еще в 2015 году. Тогда сообщалось, что в связи с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе усилилась активность кремлевской пропаганды и антиукраинские провокации также и в Польше.

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