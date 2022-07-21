В частности, российские СМИ ставили под сомнение необходимость поставок военной помощи Украине для противодействия агрессии РФ.

Российские оккупанты продолжают распространять дезинформацию и фейки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, по состоянию 21 июля оккупанты распространяли заявление российского сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, которая перешла на сторону России после аннексии полуострова. Она поставила под сомнение необходимость поставки военной помощи Украине для противодействия агрессии РФ.

В частности, заявила, мол, "системно вооружая Украину, США и Западные страны предоставляют Киеву "медвежью услугу", поскольку втягивают Украину в выматывающий военный конфликт". По ее словам,"это создает очевидные риски для европейской безопасности в целом". Это дезинформация.

Кроме этого, оккупанты распространяли манипулятивные заявления так называемого главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева. Тот заявил, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".

Также россияне распространяли фейки о своем оружии. В частности, СМИ РФ цинично заявили, мол, 2С4 "Тюльпан" - единственный в мире миномет калибра 240 мм и не имеет аналогов, а "расчет миномета может уничтожать ключевые узлы украинских националистов – укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим, при этом не разрушая объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом: мосты, цеха, ангары".

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