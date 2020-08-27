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Премьер Эстонии: Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона

11:48, 27 августа 2020
Мир
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Лукашенко отказался говорить с Меркель и Макроном \ REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель звонили президенту Беларуси Александру Лукашенко. Однако, Лукашенко не ответил на звонки.

Читайте такжеВысшие должностные лица Совета Европы призвали Лукашенко к мирному диалогуОб этом собщил Премьер Эстонии Юри Ратас. 

«Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», - сказал Ратас, передает ERR.

Эстонский премьер отметил, что Россия «играет важную роль» в вопросах, которые касаются Беларуси и «в целом в этом регионе».

Премьер Эстонии отметил, что Меркель и Макрон предложили провести свободные выборы с участием международных наблюдателей.

«Но, как известно, Лукашенко от этого отказался», - сказал Ратас.

Ситуация в Беларуси: что известно

  • Выборы в Беларуси прошли9 августа. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов). Со дня выборов в стране не прекращаются протесты несогласных с его итогами. Демонстранты считают победительницей Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИК).
  • Ангела Меркель заявила, что пыталась поговорить с президентом Беларуси Александром Лукашенко, однако он отказывался от переговоров с ней.  Он в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил передать Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
  • Евросоюз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси. До конца недели должны состояться переговоры МИДов стран ЕС по этому вопросу. Вильнюс намерен применить санкции против 118 должностных лиц страны, в том числе против Лукашенко. Инициативу готовы поддержать  Латвия и Эстония.

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Автор: УНИАН

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