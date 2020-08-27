Премьер Эстонии: Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель звонили президенту Беларуси Александру Лукашенко. Однако, Лукашенко не ответил на звонки.
Читайте такжеВысшие должностные лица Совета Европы призвали Лукашенко к мирному диалогуОб этом собщил Премьер Эстонии Юри Ратас.
«Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», - сказал Ратас, передает ERR.
Эстонский премьер отметил, что Россия «играет важную роль» в вопросах, которые касаются Беларуси и «в целом в этом регионе».
Премьер Эстонии отметил, что Меркель и Макрон предложили провести свободные выборы с участием международных наблюдателей.
«Но, как известно, Лукашенко от этого отказался», - сказал Ратас.
Ситуация в Беларуси: что известно
- Выборы в Беларуси прошли9 августа. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов). Со дня выборов в стране не прекращаются протесты несогласных с его итогами. Демонстранты считают победительницей Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИК).
- Ангела Меркель заявила, что пыталась поговорить с президентом Беларуси Александром Лукашенко, однако он отказывался от переговоров с ней. Он в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил передать Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
- Евросоюз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси. До конца недели должны состояться переговоры МИДов стран ЕС по этому вопросу. Вильнюс намерен применить санкции против 118 должностных лиц страны, в том числе против Лукашенко. Инициативу готовы поддержать Латвия и Эстония.
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