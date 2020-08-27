Премьер Эстонии: Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона

По данным эстонского премьера, Лукашенко не взял трубку, когда ему звонили Меркель и Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель звонили президенту Беларуси Александру Лукашенко. Однако, Лукашенко не ответил на звонки.

Читайте такжеВысшие должностные лица Совета Европы призвали Лукашенко к мирному диалогуОб этом собщил Премьер Эстонии Юри Ратас.

«Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», - сказал Ратас, передает ERR.

Эстонский премьер отметил, что Россия «играет важную роль» в вопросах, которые касаются Беларуси и «в целом в этом регионе».

Премьер Эстонии отметил, что Меркель и Макрон предложили провести свободные выборы с участием международных наблюдателей.

«Но, как известно, Лукашенко от этого отказался», - сказал Ратас.

Ситуация в Беларуси: что известно

Выборы в Беларуси прошли9 августа. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов). Со дня выборов в стране не прекращаются протесты несогласных с его итогами. Демонстранты считают победительницей Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИК).

Ангела Меркель заявила, что пыталась поговорить с президентом Беларуси Александром Лукашенко, однако он отказывался от переговоров с ней. Он в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил передать Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Евросоюз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси. До конца недели должны состояться переговоры МИДов стран ЕС по этому вопросу. Вильнюс намерен применить санкции против 118 должностных лиц страны, в том числе против Лукашенко. Инициативу готовы поддержать Латвия и Эстония.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН