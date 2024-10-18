США только помогли Израилю разведданными, касающимися освобождения заложников и отслеживания лидеров ХАМАС.

Американские военные не принимали участия в израильской операции, по ликвидации нового лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Об этом заявил Пентагон, передает Reuters. Однако там уточнили, что американская разведка информировала Израиль о местоположении лидеров ХАМАС. "Это была израильская операция. Вооруженные Силы США напрямую не участвовали", - заявил официальный представитель Пентагона, генерал-майор ВВС Патрик Райдер.

"США помогли в предоставлении информации и разведданных, касающихся освобождения заложников и отслеживания лидеров ХАМАС, которые несут ответственность за заложников. Это вносит вклад в понимание ситуации", - отметил Райдер.

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"Но, повторюсь, это была израильская операция. Нужно к ним обращаться за подробностями о том, как прошла операция", - добавил представитель Пентагона.

Новый лидер ХАМАС

В августе новым главарем ХАМАС стал Яхья Синвар. Это произошло после того, как предыдущий лидер Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Именно Синвар был вдохновителем атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и с тех пор он был "целью номер один" для ЦАХАЛа.

А 17 октября армия обороны Израиля заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции в Газе.

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